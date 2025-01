USA se loučí s Jimmym Carterem

Započaly pohřební obřady na počest exprezidenta USA Jimmyho Cartera, který zemřel minulou neděli. Rakev dopravila speciální kolona do jeho rodného města Plains v Georgii. V budově jeho prezidentské knihovny v Atlantě pak bude moct široká veřejnost uctít jeho památku.

Kolona s Carterovou rakví zahalenou ve vlajce vyjela z lékařského střediska ve městě Americus v Georgii. Rakev do vozu nesli někdejší členové Tajné služby Spojených států (USSS), kteří prezidenta v Bílém domě chránili. USSS je ve Spojených státech ochrankou prezidenta i dalších vysokých ústavních činitelů.

Ve smuteční koloně jsou mimo jiné exprezidentovy čtyři děti, vnoučata i pravnoučata. Procesí míří přes Carterovo rodné městečko Plains do Atlanty. V Atlantě zůstane rakev do úterního rána, kdy se vydá do Washingtonu. Samotný pohřeb se státními poctami bude ve čtvrtek ve washingtonské Národní katedrále. Rodina se následně s Carterem rozloučí soukromým obřadem v Plains.