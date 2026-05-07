VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: Umělá inteligence hlídá lesní požáry v USA
Zdroj: ČT24

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.

Výběr redakce

Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 14 mminutami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 44 mminutami
V Čechách doznívají bouřky. Déšť by měl ustat v druhé polovině noci

V Čechách doznívají bouřky. Déšť by měl ustat v druhé polovině noci

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Povinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

VideoPovinnou kastraci toulavých koček podpořila vláda, samosprávy mají výhrady

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruský dron narazil do skladu ropy v Lotyšsku, píše Reuters

Dva drony vletěly do Lotyšska z Ruska a zřítily se. Na místě havárie jsou jednotky ozbrojených sil. Jeden z dronů narazil do skladu ropy v lotyšském městě Rēzekne nedaleko ruských hranic. V objektu nehoří, ale úřady vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli, informovala dle Reuters lotyšská veřejnoprávní stanice LSM s odvoláním na policii a hasiče.
05:46Aktualizovánopřed 8 mminutami

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
před 14 mminutami

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Rostoucí napětí ve světě a ochlazení vztahů s Washingtonem žene Kanadu do náruče Evropské unie. Vzájemné obchodní i bezpečnostní vazby sílí a vyvstala i otázka, zda by se Ottawa mohla v budoucnu k bloku připojit. Někteří experti tvrdí, že Kanada je, co se hodnot a politik týká, ve skutečnosti „evropská“, změny smluv by však byly nutné. Ottawa zatím ideu odmítá, podle průzkumů by ji nicméně zvážila většina Kanaďanů.
před 44 mminutami

Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvedla OSN

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
před 3 hhodinami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
před 4 hhodinami

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdily jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo vyplulo od Kapverd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu na Tenerife by se mělo dostat asi v sobotu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, americký letoun během středy zasáhl íránský tanker. Do oblasti směřuje francouzská letadlová loď Charles de Gaulle.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Izrael bez varování udeřil na Bejrút

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Podle oficiálního izraelského prohlášení úder směřoval na velitele elitní jednotky Radván, která spadá pod teroristické hnutí Hizballáh, napsala agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...