Ukrajinský dron opět cílil na ruskou radarovou stanici, údajně letěl až 1800 kilometrů

Dron ukrajinské tajné služby podruhé v jednom týdnu zacílil na významnou ruskou radarovou stanici. V neděli to podle nejmenovaných zdrojů ukrajinských médií byla stanice Voroněž M ve městě Orsk v Orenburské oblasti, předtím podle analýzy Institutu pro studium války (ISW) podobné zařízení v Krasnodarském kraji. Orsk je vzdálený 1500 kilometrů od území kontrolovaného ukrajinskou armádou, podle nejmenovaného zdroje však dotyčný dron letěl 1800 kilometrů, tedy nejhlouběji, co se tato ukrajinská munice dostala na ruské území.

„Voroněž M operuje s vlnovou délkou jednoho metru a je schopen odhalit cíle na vzdálenost až šest tisíc kilometrů, včetně balistických střel a střel s plochou dráhou letu,“ napsal web Ukrajinska pravda.

První ze dvou útoků v Krasnodarském kraji komentoval mimo jiné i norský analytik Thord Are Iversen. Podle něj není dobrým nápadem útočit na tento druh cílů. „Je spousta cílů na ruském území, na které by (Ukrajina, pozn. redakce) mohla mířit drony, jen hrstce z nich by se měla vyhnout. Toto byl jeden z nich. Je v nejlepším zájmu všech, aby ruský systém včasné výstrahy fungoval dobře, a to hlavně v době napětí,“ napsal na sociální sít X.