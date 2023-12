Trump není způsobilý pro prezidentský úřad, rozhodl nejvyšší soud v Coloradu

Uplatňování této normy je poměrně neprobádanou otázkou a do věci se podle médií zřejmě vloží nejvyšší soud USA. „Nejvyšší soud Colorada dnes večer vydal zcela chybné rozhodnutí a my rychle podáme odvolání k nejvyššímu soudu Spojených států a souběžnou žádost o pozastavení tohoto hluboce nedemokratického rozhodnutí,“ oznámil v úterý večer mluvčí Trumpova štábu Steven Cheung.

Rozhodnutí se podle ní vztahuje pouze na nacházející republikánské primárky ve státě, ale verdikt by mohl ovlivnit i Trumpův status pro prezidentské volby v listopadu 2024. Coloradský nejvyšší soud dále uvedl, že odkládá účinnost svého rozhodnutí nejméně do 4. ledna 2024, aby umožnil odvolání.

Podle autorů žalob lze za podporování vzpoury považovat Trumpovo jednání ve dnech a týdnech před 6. lednem 2021, kdy dav jeho příznivců narušil schvalování výsledků prezidentských voleb v Kongresu. Trump předtím odmítl uznat svou porážku a místo toho stoupence burcoval výmysly o rozsáhlých podvodech při hlasování. Pokračoval v tom i na mítinku u Bílého domu bezprostředně před útokem na Kapitol. Během násilností zemřelo několik lidí.

Verdikt coloradského nejvyššího soudu zvrátil dřívější rozhodnutí tamního soudu nižší instance, který sice také shledal, že se Trump „zapojil do vzpoury“ podněcováním svých příznivců k násilí, ale nediskvalifikoval ho z primárek. Žalobu podala skupina Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) jménem voličů v Coloradu.

Primárky Republikánské strany určí jejího kandidáta pro prezidentské volby v listopadu 2024. Trump, který vedl USA mezi lety 2017 a 2021, chce příští rok na podzim usilovat o znovuzvolení a je aktuálně jasným favoritem na zisk nominace republikánů.