Trezor se šperky, vkladní knížka nebo staré matrace. V Berlíně pokračuje čištění Sprévy

ČT24

před 41 m minutami | Zdroj: ČT24

Události: Jarní úklid řeky Sprévy v Berlíně (zdroj: ČT24)

Trezor se šperky a vkladní knížku v hodnotě sto tisíc euro (v přepočtu zhruba dva a půl milionu korun) nalezli berlínští vodohospodáři. Ti pokračují v jarním úklidu řeky Sprévy. Lidé házejí do vodního toku tuny odpadků, které by mohly působit problémy. Řeka v německém hlavním městě je navzdory tomu podle úřadů tak čistá, že se v ní dá koupat.

Správa vodních cest v Berlíně vyloví ze Sprévy dopravní značky, kola, elektrokoloběžky, matrace či nákupní vozíky. „Nacházíme asi čtyři až šest tun šrotu, objemného odpadu a všeho, co lidé házejí do vody,“ přiblížil Andreas Müller, který řeku kontroluje pravidelně na jaře už patnáct let. Vedle odpadků občas narazí na nezvyklé nálezy. „Nebo dokonce trezory s penězi a šperky, to jsme našli také. Byla v něm vkladní knížka v hodnotě sto tisíc euro,“ popsal Müller. Nález nahlásili policii.

Několik nalezených předmětů ze dna Sprévy v Berlíně

S hákem na tyči, kterou vleče po dně, kontroluje, zda se v hloubce do 170 centimetrů nic nevyskytuje. Komplikuje to pak dopravu lodí, které místem proplouvají a čekají na začátek turistické sezony. Pracuje většinou u mostů a tam, kde mají lidé přístup k vodě.



Spréva je zanesena odpadem i tam, kde nejsou lodní cesty. O taková místa se starají dobrovolníci. Jan Ebel ze spolku Spree:publik žije na Sprévě, v hausbótu, s čištěním řeky začal s pomocníky před čtyřmi lety. „Některé bicykly tam byly i desítky let. Poznáte to podle zchátralého stavu kol,“ popsal. V některých případech zůstaly na kolech jen ráfky.

Úklidová loď berlínských vodohospodářů na řece Sprévě