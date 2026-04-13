Tisíce lidí v barevných kostýmech v neděli zaplnily ulice Bangkoku během festivalu Songkran, při kterém Thajsko slaví nový rok. Místní obyvatelé i zahraniční turisté se navzájem ostřikovali vodními pistolemi. Polévání vodou je tradiční rituál, který symbolizuje očištění a má smýt vše špatné z předchozího roku. Podle agentury Reuters někteří účastníci festivalu uvedli, že zde našli dočasný únik před globální palivovou krizí spojenou s napětím na Blízkém východě.
Thajský festival přilákal davy lidí na vodní bitvy
před 11 mminutami|Zdroj: Reuters