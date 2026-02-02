V neděli 1. února začal pestrobarevným průvodem na Velkém kanálu tradiční Benátský karneval. Letošní ročník se inspiruje zimními olympijskými hrami, které letos Itálie pořádá. Karneval, který se koná od 31. ledna do 17. února 2026, nese název „Olymp: U počátků her“ a oslavuje sport a starověkou mytologii. Účastníci karnevalu byli jako obvykle kreativní - oblékli si nejen tradiční benátské kostýmy ale i ty s olympijskou tematikou nebo se dokonce převlékli za papeže nebo stormtroopery.
Tématem letošního Benátského festivalu jsou olympijské hry
před 14 mminutami|Zdroj: Reuters