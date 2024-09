Svázáni pravidly budou Trump a Harrisová hledat debatní cestu k vítězství

Tereza Rozalie Vochozková,

ČTK

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Reuters , AP , Washington Post , USA Today , BBC , CNN

Donald Trump a Kamala Harrisová

V noci na středu se ve Filadelfii uskuteční televizní duel kandidátů na prezidenta Spojených států, Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové. Jejich první předvolební debata, jejímž pořadatelem je stanice ABC News, bude pro oba politiky významnou zkouškou a zároveň příležitostí. Trumpův tým naznačil, že exprezidentovou strategií bude v duelu upozorňovat na „politická selhání“ a „katastrofy“ Harrisové. Demokratická kandidátka se zase dle médií bude Trumpa snažit vyvést z míry tím, že se zaměří na jeho „časté nepravdy“.

Debata ve filadelfském National Constitution Center začne v 21:00 místního času (ve středu ve 3:00 SELČ) a potrvá devadesát minut včetně dvou pětiminutových přestávek. Moderovat ji budou novináři ABC News David Muir a Linsey Davisová. On-line přenos v originálním znění nabídne i web ČT24. Ještě před několika měsíci přitom s debatou mezi 78letým Trumpem a 59letou Harrisovou nikdo nepočítal. Americký prezident Joe Biden z kampaně odstoupil pod tlakem spolustraníků a sponzorů po špatném výkonu v červnové debatě s Trumpem, v níž se 81letý šéf Bílého domu často vyjadřoval nesouvisle a zadrhával se. To vyvolalo nové pochybnosti ohledně jeho zdraví a způsobilosti vést zemi po další čtyři roky. Biden poté kampaň v červenci ukončil a okamžitě podpořil svou viceprezidentku Harrisovou, která posléze v srpnu získala nominaci strany do voleb. Trump, který se v červenci na předvolebním mítinku stal terčem atentátníka a který stejně jako Harrisová již oznámil jméno svého viceprezidentského kandidáta, tak v noci na středu stane proti volební soupeřce, s níž nepočítal, když v květnu souhlasil se zářijovou debatou.

Zkušenější Trump Vystoupení obou kandidátů v debatě by mohlo zásadně ovlivnit, jak si povedou v závěrečné etapě před volbami 5. listopadu. Podle průzkumů jsou totiž Trump a Harrisová v posledních týdnech prakticky vyrovnaní. Přestože je Kamala Harrisová již více než tři roky viceprezidentkou a několik týdnů kandidátkou na prezidentku, je pro mnoho Američanů stále relativně neznámá. Pro Harrisovou tak debata představuje šanci k představení sebe a svých postojů.

Pro Trumpa je duel zase příležitostí, jak otočit pozornost zpět na sebe po měsíci, kdy demokraté se svou novou kandidátkou a „energickým“ sjezdem dominovali novinovým titulkům, píše zpravodajský server stanice BBC. Nutno podotknout, že zatímco exprezident Trump se takových debat účastnil již během tří volebních kampaní, tedy celkem šestkrát, pro Harrisovou to bude první vstup na debatní pódium od střetu s bývalým viceprezidentem Mikem Pencem před čtyřmi lety. To podle BBC může pro Harrisovou představovat zásadní problém – a to i vzhledem k jejím rétorickým schopnostem. V minulosti měla dle serveru stanice problémy s odpovídáním na ostré otázky pod tlakem a její neochota poskytovat rozhovory médiím v prvních týdnech kampaně ji připravila o možnost zdokonalit své jazykové schopnosti. Na to upozorňuje i zpravodajský web stanice CNN: Zatímco při vystoupeních v Senátu prokázala pohotovost a ráznost, jindy se potýkala s tím, že pod tlakem a ve spontánních situacích nedokázala formulovat jasné odpovědi a stanoviska.

Trump je zase známý svým někdy agresivním jazykem, kreativními urážkami a často dle USA Today „blábolí“. Trump se ve svých slovních útocích několikrát uchýlil k genderovým a rasovým stereotypům, a to k nelibosti některých svých spojenců, kteří chtějí, aby se spíš soustředil na politický program, poznamenala AP. Někteří exprezidentovi poradci ho i proto vyzvali, aby se v duelu projevoval jako „šťastný Trump“, nikoliv jako „zlý a šikanující Trump“, uvedl The New York Times s odvoláním na nejmenovaného Trumpova spojence. Cesty k vítězství Demokratická kandidátka se na debatu připravuje mimo jiné tím, že hledá cesty, jak Trumpa vyvést z míry tím, že se zaměří na jeho „časté nepravdy“, sdělili agentuře Reuters její poradci a další lidé z jejího okolí. „Její tým ho chce (...) přimět k tomu, aby byl co nejvíce ‚trumpovskou‘ verzí sama sebe,“ píše BBC. Podle agentury AP bude chtít viceprezidentka také ukázat, že v souboji s Trumpem umí lépe prosadit agendu demokratů než Biden. Zřejmě ale také bude hovořit o úspěších Bidenovy administrativy a popisovat, jak se na nich podílela, dodala AP.

Harrisová se podle demokratů musí vyvarovat toho, aby se nechala Trumpem zatáhnout do „ošklivého“ sporu. Podle stratéga demokratů Tima Hogana to bude jedna z nejtěžších částí debaty, protože exprezident zřejmě „vyrukuje s nesčetnými nepravdami a útoky, které bude těžké nechat bez odpovědi“. Trumpova kampaň naznačila, že exprezidentovou strategií bude v debatě upozorňovat na „politická selhání“ a „katastrofy“ Harrisové a Bidenovy administrativy obecně. Agentura AP očekává, že bude chtít soupeřku vykreslit jako „od reality odtrženou liberálku“ a zároveň se bude snažit přesvědčit voliče, kteří se k možnosti jeho návratu do Bílého domu staví skepticky. Podle agentury Reuters se Trump také pokusí Harrisové připsat problémy, které pomohly oslabit Bidenovu popularitu – inflaci a bezpečnost na hranicích. Inflace a obecně ekonomika budou dle Reuters jedním z hlavních bodů Trumpovy rétoriky.

„Musí se zaměřit na to, co vede k obrovské nespokojenosti voličů v celé Americe,“ řekl listu Washington Post republikánský stratég Jesse Hunt. „Existuje zde velmi jasná cesta k vítězství, tou je hnát Harrisovou k odpovědnosti za příšernou práci v úřadu s Joem Bidenem a za všechny její minulé postoje, které její volební tým nyní považuje za neuvěřitelně nepopulární,“ dodal. S sebou jen vodu, papír a pero Za pozornost stojí také přísná pravidla diskutujících zveřejněná televizní stanicí ABC News, která debatu pořádá. Oba kandidáti budou mít na zodpovězení otázek dvě minuty, další dvě minuty na protiargumentaci a minutu na doplňující otázky či vysvětlení. Trump a Harrisová budou po celou dobu stát. Stejně jako při předchozí debatě Trumpa a Bidena budou mikrofony zapnuté jen pro promluvy daného kandidáta. Takové opatření má zamezit vzájemnému přerušování. Tábor demokratické kandidátky už dříve uvedl, že by mikrofony měly být zapnuté po celou dobu debaty. Server deníku The Washington Post získal část dopisu, který tým Harrisové zaslal stanici ABC News. Vyjádřil v něm obavy, že současná viceprezidentka bude takovým formátem duelu „značně znevýhodněna, neboť bude sloužit k tomu, aby chránil Donalda Trumpa před přímou výměnou názorů“.

Co se týče Trumpa, ten například během svého mítinku ve Virginii koncem minulého měsíce prohlásil, že vypínání mikrofonů mu nevadí, ale „byl by raději, kdyby byly zapnuté, avšak dohoda byla, že to bude jako minule,“ připomněl The Washington Post. Debata bude probíhat bez přítomnosti diváků, nicméně na rozdíl od duelu Bidena a Trumpa budou v sále novináři, kteří tak budou moci zaznamenat všechny poznámky, které vzhledem ke střídavému vypínání mikrofonů televizní publikum neuslyší.

Kandidáti také nesmějí mít připravené poznámky a s sebou mohou mít jen papír, pero a vodu. Zakázáno mají také klást si otázky navzájem a během přestávek rovněž nemají dovoleno radit se se svým týmem. Protikandidáti si také virtuálně „hodili mincí“ o místo na pódiu a pořadí závěrečných prohlášení. Trump zvítězil a zvolil, že promluví jako poslední. Harrisová si vybrala pravou pozici na obrazovce diváků, stejně jako Biden v červnu. Klíčová Pensylvánie Pensylvánie, kde se debata koná, je pro oba kandidáty klíčová, připomíná AP. Jde o takzvaný „swing state“, tedy stát, který má tradičně vyrovnanou podporu obyvatelstva ve volbě politických zástupců rozloženou mezi demokratickou a republikánskou stranou. Oba kandidáti strávili v Pensylvánii mnoho času kampaní.