V televizní debatě Harrisové a Trumpa se budou mikrofony zapínat střídavě

Kamala Harrisová dorazila do Pittsburghu v Pensylvánii, která patří mezi sedm států, jež prezidentské volby rozhodnou. Právě v Pensylvánii mají oba tábory vyrovnané síly. V tamní Filadelfii se navíc v úterý odehraje první televizní duel mezi kandidáty.

Podle amerikanisty z Filozofické fakulty Ostravské univerzity Jana Beneše je souboj mezi Harrisovou a Trumpem dost těsný, debata tak může hrát velkou roli. Beneš říká, že Trump by měl být podle svých poradců v útocích proti Harrisové soustředěnější a více se zaměřit na její slabá místa. „U Kamaly Harrisové se lidé bojí o to, že v debatách není nejlepší. A to z toho důvodů, že umí dávat dlouhé, komplexní odpovědi a lidé mohou ztrácet pozornost,“ dodává Beneš.

Roli v kampani mohou hrát také peníze, Harrisová v srpnu vybrala podle Financial Times skoro třikrát více peněz než Trump, nyní má stomilionovou převahu. Podle Beneše ale musí být peníze efektivně vynaloženy, a to hlavně na dobrovolníky a aktivisty, kteří budou pomáhat dostat lidi k volbám.