Stovky německých hasičů už několik dní bojují s požárem v chráněné oblasti

Místní hasiči nyní doufají, že by se jim mohlo dostat pomoci i z Česka. Podle mluvčí hasičů z městečka Zeithain, které leží jižně od zasažené oblasti, by mohly s hašením požáru pomoci i pancéřované hasicí vozy, které mají k dispozici čeští kolegové. „Pak bychom tam mohli i vjet a hasit... To by nám hodně pomohlo,“ řekla mluvčí Dorit Riedelová. Podle listu Sächische Zeitung nyní záleží na tom, zda žádost do Česka o pomoc schválí saské ministerstvo vnitra.