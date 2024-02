Slovenským železnicím chybí zaměstnanci. Hrozí zpoždění spojů i výpadky, odbory se obrátily na vládu

Slovenským železnicím hrozí razantní výpadky. Chybí jim několik set zaměstnanců. Odbory mluví o kolapsu, který může nastat v horizontu měsíců. Slovenskou vládu proto vyzvaly k rychlým krokům a ta slíbila, že se problémem bude zabývat. České spoje by krize v sousední zemi ovlivnit neměla.

Začali být ohroženým druhem – výpravčí, strojvedoucí, mechanici. Na západě Slovenska jich chybí stovky. V řádu dní hrozí větší zpoždění spojů, v řádu měsíců dokonce výpadky. „Chybí pět set zaměstnanců v provozu, což podle propočtů od poloviny roku bude znamenat to, že nebude možné obsazovat směny,“ upozorňuje místopředseda Odborové asociace výpravčích a dispečerů Matej Ferencei.

Dráhy postihla vlna odchodů do penze. Z loňských 1600 ukončených poměrů to byly dvě třetiny. Přijato bylo jen 950 lidí. „Na západě Slovenska je všeobecně problém s nedostatkem pracovní síly. Uděláme vše pro to, aby se katastrofické scénáře nenaplnily,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Slovenské republiky Petra Poláčiková. Takovým scénářem mohou být třeba dva průvodčí na 250 vlaků.

Chybí vzdělávací obory pro nové zaměstnance

Slovensko doplácí na chybějící vzdělávání. Příslušné obory chybí už roky a krátkodobé řešení podle dopravců není. „Přijetí nového zaměstnance do provozu je podmíněné získáním odborné, zdravotní a psychologické způsobilosti. Například při pozicích výpravčího trvá celý proces téměř rok,“ přibližuje pro Českou televizi Lucia Lizáková z odbor komunikace Železnice Slovenské republiky.

Stárne nejen personál, ale i vybavení. Na stav slovenských kolejí si už před rokem stěžovaly i České dráhy. Poté, co jejich vlak vykolejil u Žiliny.