Sesuvy půdy v Keni si vyžádaly 21 životů, další se pohřešují

Sesuvy půdy způsobené přívalovými dešti si na západě Keni vyžádaly 21 lidských životů, dalších 31 lidí úřady od pátku pohřešují. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom informovala agentura AFP. V sobotu už byly pátrací akce ukončeny, znovu začnou zase v neděli.
„S největším nasazením pracujeme na koordinaci záchranných akcí, poskytování humanitární pomoci a podpoře rodin, které žijí v oblastech zasažených sesuvem půdy,“ uvedl na síti X ministr vnitra Kipchumba Murkomen.
Při sesuvech se také 25 lidí vážně zranilo. Převezeni byli do nemocnice ve městě Eldoret.
Loni si na východě Afriky období dešťů vyžádalo oběti na životech nejen v Keni, ale i v Tanzanii, Etiopii a v Ugandě. Situaci navíc zhoršoval fenomén El Niño, periodické a přirozené oteplování Tichého oceánu, které ovlivňuje počasí po celém světě.