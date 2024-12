Japonská raketa Kairos musela krátce po startu k zemi

„Kairos odstartoval, ale přerušili jsme let rakety poté, co jsme zjistili, že dokončení mise by bylo obtížné,“ uvedl Space One v krátkém prohlášení. Příčinu selhání společnost bezprostředně neuvedla, jen dodala, že se snaží zjistit přesné okolnosti. Podle agentury AP je možné, že příčiny neúspěchu popíše na pozdější tiskové konferenci.

Na rozdíl od prvního, březnového pokusu o start, televizní kamery tentokráte nezaznamenaly žádný výbuch , poznamenala agentura AFP. Záběry ukázaly, jak bílá raketa stoupá z místa startu v hornaté oblasti poloostrova Kii na západě Japonska a pak – po pokynu k autodestrukci – klesá ve vývrtce k zemi.