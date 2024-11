Prohlubování zákopů u Vovčansku pomáhá ukrajinská černozem

Průnik Ukrajinců do Kurské oblasti v Rusku pomohl stabilizovat situaci severně od Charkova. Vojáci úspěšně drží obranu Vovčansku už několik měsíců. Přestože ruská armáda každý den posílá do útoku pěchotu a techniku, počet leteckých úderů na město se snížil z desítek na jednotky. Štáb ČT strávil den a noc v zákopech pod Vovčanskem.

Když venku znějí výbuchy, je uvnitř zákopu cítit dunění. Jeho střecha je tvořena třemi vrstvami dřeva a také plachtou, která zabraňuje průtoku vody. Na konci chodby se nachází velitelské stanoviště, odkud vojáci řídí to, co se děje na bojišti ve Vovčansku. Ten je od stanoviště vzdálen zhruba osm kilometrů.

Zásadní informací dané fronty je podezření, že tam bojují také severokorejští vojáci. „Ukrajincům se zatím ale nepodařilo dostat se k jejich tělům, tím pádem tuto informaci nemohou potvrdit,“ uvedla Stomatová.

Sálající teplo může být nebezpečné

Samotný zákop je hluboký čtyři metry. Jeho prohloubení pomáhá ukrajinská černozem, jelikož neobsahuje téměř žádné kameny, a proces je tím pádem velmi rychlý. „Tento zákop se například podařilo vybudovat za pouhé tři týdny, a to jenom za pomocí lopat. Protože dostat sem těžkou techniku by bylo příliš nebezpečné,“ informovala Stomatová.

V zákopu se nachází také ubikace, jedna z nich má například i světlo, a to díky generátoru, který se nachází venku. Každá ubikace má také svou pec, a to kvůli vyhřívání tamních prostor. „Jenže problém je, že právě to teplo, které sálá ven, může být nebezpečné, protože venku neustále létají ruské pozorovací drony,“ uvedla zpravodajka.