Polský Sejm schválil slezštinu jako regionální jazyk. Ještě chybí podpis prezidenta

Slezština je hrubá a zatím nepříliš spoutaná pravidly. Stále se mění a různí se region od regionu. Dříve byla pokládaná za pouhý dialekt polštiny, od pátku má ale blíže k přiznání statutu regionálního jazyka. V přelomovém hlasování – už osmém takovém v historii – to schválil polský Sejm. Slezština tak dostává šanci například na zápis do školních osnov.

„Bývalá konzervativní vláda strany Právo a Spravedlnost uznání slezštiny zde v Sejmu vždy striktně odmítala. Že se časy změnily, ukazuje toto představení odehrané kompletně ve slezském jazyce, a to přímo v útrobách dolní komory,“ dodal zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Mix především polštiny a němčiny, s vlivem jidiš a češtiny, to je slezština. S Lukaszem Kohutem ji propaguje v úspěšné divadelní hře i herečka Grażyna Bułka.

Slezsko je regionem uhlí, dřiny, těžkého průmyslu, pohnutých osudů a především specifického jazyka. „Polsky je to ‚motyl‘, slezsky ‚szmaterlok‘, například. Nebo polsky ‚pączek‘ a slezsky ‚krepel‘ (kobliha). Polsky ‚plaszcz‘ nebo slezsky ‚mantel‘, tak jako se říká v českém Jablunkově,“ řekl polský europoslanec Łukasz Marcin Kohut.

Tuskův kabinet chce uznat slezštinu coby regionální jazyk, mohla by se objevit ve školách či na úřadech

Úspěch Slezanů

Grażyna Bułka teď společně zhruba se šesti sty tisíci dalšími obyvateli Polska, kteří se za Slezany považují, slaví. Sejm jim po třiceti letech snah a osmi legislativních pokusech vyhověl. Premiér Donald Tusk – sám příslušník kašubské menšiny – to před loňskými volbami zařadil mezi své hlavní sliby. „Dokončíme to, co se zdejším lidem zatím nepodařilo,“ prohlásil Tusk.

„Teď, aby to podepsal prezident. Je to pro nás, Slezany, jeden z mílových kroků,“ dodala herečka Bułka. Podle chystaného zákona by se slezština směla vyučovat na některých školách, využívat na úřadech nebo v osobních dokladech. Stát taky bude muset povinně dbát o zachování této specifické kultury.