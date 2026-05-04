Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom bez dalších podrobností informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Bílý dům je po incidentu uzavřený.
Střelba se podle AP odehrála u Washingtonova památníku, což je vysoký obelisk vztyčený na počest prvního amerického prezidenta George Washingtona. Památník je od Bílého domu vzdálen několik stovek metrů. Zatím není jasné, proč policie střílela. Stav postřeleného není znám.
Americká média informovala, že policie oblast rychle zajistila. Z odvysílaných záběrů je patrné, že na místě nyní hlídkují policisté vyzbrojení dlouhými střelnými zbraněmi.