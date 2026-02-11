Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a nakonec i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím stále není zřejmé.
Kanadské úřady také sdělily, že se podezřelá Jesse Van Rootselaarová narodila jako biologický muž a zhruba před šesti lety začala s tranzicí na ženu, a tak se také identifikovala a veřejně vystupovala. Do školy přestala chodit před čtyřmi lety a v jejím domově policie v minulosti opakovaně zasahovala – i kvůli zbraním. Strážci zákona aktuálně mluvili také o duševních problémech podezřelé.
Dwayne McDonald z kanadské policie uvedl, že první hlášení o střelbě na střední škole v Tumbler Ridge přišlo kolem 13:20 místního času a zasahující na místo činu dorazili do pár minut. Když směřovali do školní budovy, mířila jejich směrem střelba, upřesnil.
Ve škole pak policisté našli sedm mrtvých – tři dvanáctileté studentky, dva studenty ve věku 12 a 13 let, devětatřicetiletou učitelku a také podezřelou, která u sebe měla dvě střelné zbraně. Ještě před cestou do školy žena zabila v domě, který je nedaleko od vzdělávacího zařízení, své příbuzné. Mrtvé ženě v domě bylo 39 let, chlapci jedenáct.
Kanadské úřady původně informovaly o celkem deseti mrtvých, ale nakonec se ukázalo, že jich je o jednoho méně. Dva lidé jsou v kritickém, ale stabilním stavu, dalších více než dvacet bylo zraněno.