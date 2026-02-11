Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a nakonec i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím stále není zřejmé.

Kanadské úřady také sdělily, že se podezřelá Jesse Van Rootselaarová narodila jako biologický muž a zhruba před šesti lety začala s tranzicí na ženu, a tak se také identifikovala a veřejně vystupovala. Do školy přestala chodit před čtyřmi lety a v jejím domově policie v minulosti opakovaně zasahovala – i kvůli zbraním. Strážci zákona aktuálně mluvili také o duševních problémech podezřelé.

Dwayne McDonald z kanadské policie uvedl, že první hlášení o střelbě na střední škole v Tumbler Ridge přišlo kolem 13:20 místního času a zasahující na místo činu dorazili do pár minut. Když směřovali do školní budovy, mířila jejich směrem střelba, upřesnil.

Ve škole pak policisté našli sedm mrtvých – tři dvanáctileté studentky, dva studenty ve věku 12 a 13 let, devětatřicetiletou učitelku a také podezřelou, která u sebe měla dvě střelné zbraně. Ještě před cestou do školy žena zabila v domě, který je nedaleko od vzdělávacího zařízení, své příbuzné. Mrtvé ženě v domě bylo 39 let, chlapci jedenáct.

Kanadské úřady původně informovaly o celkem deseti mrtvých, ale nakonec se ukázalo, že jich je o jednoho méně. Dva lidé jsou v kritickém, ale stabilním stavu, dalších více než dvacet bylo zraněno.

Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe
Střední škola v Tumbler Ridge, kde došlo k útoku

Výběr redakce

V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

včeraAktualizovánopřed 29 mminutami
Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

před 1 hhodinou
Poslanci se celý den přou o návrh rozpočtu. Hlasovat mají kolem půlnoci

Minutu po minutěPoslanci se celý den přou o návrh rozpočtu. Hlasovat mají kolem půlnoci

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Macron přivítal Babiše v Elysejském paláci

Macron přivítal Babiše v Elysejském paláci

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Výměna na „Mostě špionů“ má výročí. Účastnil se jí i Čechoslovák Javorský

Výměna na „Mostě špionů“ má výročí. Účastnil se jí i Čechoslovák Javorský

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Berlíně zachvátil požár výškový dům, podle hasičů je mnoho zraněných

V Berlíně ve středu večer vypukl požár ve výškovém domě, je mnoho zraněných. Oznámili to hasiči, kterých na místě zasahuje asi 170. Deník Bild napsal, že mezi těžce zraněnými je i několik dětí.
včeraAktualizovánopřed 29 mminutami

Podezřelou z masové střelby v Kanadě je místní obyvatelka, oznámila policie

Podezřelou z masové střelby v obci Tumbler Ridge na západě Kanady je místní osmnáctiletá obyvatelka, uvedla ve středu na tiskové konferenci policie. Podle ní dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední školy a nakonec i sebe. Původně policie mluvila o celkem deseti mrtvých. Jaký byl motiv činu, zatím stále není zřejmé.
před 1 hhodinou

Zemřel herec James Van Der Beek. Proslavil ho seriál Dawsonův svět

Po boji s rakovinou ve středu zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na umělcovu rodinu.
před 2 hhodinami

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) ve středu brzy ráno SEČ oznámil, že na deset dní zastavuje veškerý provoz na letišti El Paso International, jež se nachází v blízkosti hranice s Mexikem. Nakonec ale vzdušný prostor nad ním už odpoledne téhož dne znovu otevřel. Uzávěru úřad původně vysvětlil „speciálními bezpečnostními důvody“. Agentury nejprve psaly, že důvodem byly drony mexických drogových kartelů, a později, že jím byl plán americké armády testovat laser k jejich sestřelování. Bílý dům byl dle agentury Reuters uzavřením letiště překvapen.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Krach jednání s Íránem může vést k dalšímu úderu, naznačil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě, zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po středeční odpolední schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. S tím hovořil také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Varovný signál pro Česko, říká publicista k dění na Slovensku

Demokracie v úpadku a varovný signál pro Česko, popisuje politickou situaci ve své vlasti slovenský publicista a šachový mistr Ján Markoš. V knize esejů Světla v mlze analyzuje kroky, které podle něj poškozují právní stát a vysvětluje, jak důležité je mít zájem o své okolí.
před 3 hhodinami

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Bývalý tuzemský nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Britney Spearsová prodala práva na svou hudbu za 200 milionů dolarů, píše BBC

Americká popová zpěvačka Britney Spearsová prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba dvě stě milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun), informoval web BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena ale nebyly zveřejněny.
před 6 hhodinami
Načítání...