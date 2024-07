Počet obětí násilností v Bangladéši stoupl na 173, zatčených je přes tisíc

Vláda má podle tamních médií během úterý verdikt přijmout. A to po několikatýdenních, převážně studentských, protestech. Studující vyšli do ulic kvůli plánovanému zvýhodňování potomků bangladéšských veteránů při přijímání do státní služby. Tato skupina měla mít vyhrazeno na třicet procent míst ve státní správě, většinou těch lépe placených.

V neděli nejvyšší soud zrušil červnové rozhodnutí soudu nižší instance, které kvóty zrušené v roce 2018 obnovovalo. Zároveň nařídil, aby 93 procent pracovních míst ve státní správě bylo napříště dostupných pro uchazeče na základě zásluh, a nikoliv kvót.

Přerušení protestů

Studentské hnutí, které za demonstracemi stojí, pak v pondělí na 48 hodin protesty přerušilo. Jeho vůdce prohlásil, že nechce reformy „za cenu takového krveprolití“. Ještě ten den večer oznámila armáda, že byl v zemi obnoven pořádek.

Vláda Bangladéše, který je s více než 170 miliony obyvatel osmým nejlidnatějším státem světa, vyhlásila v reakci na násilné nepokoje zákaz vycházení a do ulic měst vyrazili hlídkovat vojáci.