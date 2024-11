Od narození Winstona Churchilla uplynulo 150 let

„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy“ – to jsou známá slova britského premiéra, nobelisty, bojovníka proti nacismu a odpůrce i v současnosti skloňované politiky appeasementu. Od narození britského politika, který svou zemi vedl v průběhu druhé světové války, uplynulo v sobotu přesně sto padesát let. V rozsáhlém průzkumu ho jeho krajané v roce 2002 označili za největšího Brita všech dob.

Když pak 8. května 1945 premiér v projevu prohlásil: „Je to vaše vítězství!“, posluchači jej přerušili výkřiky: „Ne, to je Vaše vítězství!“ Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, který byl v politice až do začátku druhé světové války považován spíše za arogantního politika se sklony k alkoholismu, si tak během pěti let definitivně získal místo v historii.

Jeho poválečný projev o „železné oponě“ z března 1946 na univerzitě v americkém Fultonu byl předzvěstí studené války. Napsal několik knih a v roce 1953 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Muž komplikované povahy, milovník whisky a ikonických doutníků se dožil devadesáti let.