Desítky tisíc lidí se v pondělí zúčastnily novoročního karnevalu v Kapském městě na jihozápadě Jihoafrické republiky, píše agentura AFP. V zemi jde o jednu z nejdůležitějších kulturních událostí, jejíž původ je spojen s historií města a s otroctvím. Účastníci byli oblečení do třpytivých a saténových kostýmů a městem procházeli za zvuků fanfár a hudby. Točili také slunečníky a hůlkami vyťukávali do rytmu tradičních bubnů.
OBRAZEM: Kapským městem prošel novoroční karneval
