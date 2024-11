Novozélandský premiér se omluvil za dekády zneužívání v ústavní péči

„Bylo to hrozné. Lámalo to srdce. Bylo to špatné. A nikdy se to nemělo stát,“ řekl podle agentur premiér Luxon. Jménem vlády pětimilionové země se za prožitá příkoří omluvil obětem i jejich blízkým.

Omluva navazuje na civilní vyšetřování, které podle letošních závěrů zjistilo bezprecedentní rozsah provinění. V novozélandských státních a církevních ústavech bylo v letech 1950 až 2019 zneužito více než dvě stě tisíc lidí. Nejčastěji zneužívání čelily děti od pěti do 17 let a mezi nejběžnější formy patřilo fyzické či sexuální zneužívání či elektrické šoky.

Trpěly převážně maorské děti

Vláda podle Luxona plní doporučení komise, která se vyšetřováním nelegálních praktik zabývala. Kabinet mimo jiné přichystal nová zákonná pravidla, která mají zlepšit situaci lidí v ústavech a zabránit tomu, aby se podobné věci opakovaly.