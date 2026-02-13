Newyorčané vrátili duhovou vlajku na Národní památník Stonewall

Aktivisté za podpory některých federálních a městských zastupitelů provizorně vrátili duhovou vlajku vedle státní vlajky na stožár v newyorském Národním památníku Stonewall. Původní vlajku odstranila správa národních parků počátkem týdne s odkazem na pokyny vydané v roce 2023, podle nichž stožáry spravované vládou nepředstavují „prostor pro svobodné vyjadřování veřejnosti“ a mohou na nich být vedle vlajky Spojených států vyvěšovány pouze takové vlajky, které „vyjadřují oficiální stanoviska federální vlády“.
Stožár a památník stojí v Christopher Park, kde v roce 1969 gayové, lesby a transgender lidé z New Yorku protestovali proti noční policejní razii v baru Stonewall Inn – v době, kdy byly zásahy proti gay barům běžné. Stonewallské povstání se stalo přelomovým okamžikem hnutí za práva gayů. Místo v roce 2016 tehdejší prezident Barack Obama prohlásil za národní památník. Nachází se na křižovatce, která je dodnes rušným centrem LGBT nočního života.