Newyorčané vrátili duhovou vlajku na Národní památník Stonewall


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters

Aktivisté za podpory některých federálních a městských zastupitelů provizorně vrátili duhovou vlajku vedle státní vlajky na stožár v newyorském Národním památníku Stonewall. Původní vlajku odstranila správa národních parků počátkem týdne s odkazem na pokyny vydané v roce 2023, podle nichž stožáry spravované vládou nepředstavují „prostor pro svobodné vyjadřování veřejnosti“ a mohou na nich být vedle vlajky Spojených států vyvěšovány pouze takové vlajky, které „vyjadřují oficiální stanoviska federální vlády“.

Stožár a památník stojí v Christopher Park, kde v roce 1969 gayové, lesby a transgender lidé z New Yorku protestovali proti noční policejní razii v baru Stonewall Inn – v době, kdy byly zásahy proti gay barům běžné. Stonewallské povstání se stalo přelomovým okamžikem hnutí za práva gayů. Místo v roce 2016 tehdejší prezident Barack Obama prohlásil za národní památník. Nachází se na křižovatce, která je dodnes rušným centrem LGBT nočního života.

Výběr redakce

Sněmovna schválila odklad superdávky a podpořila změny jednacího řádu

Sněmovna schválila odklad superdávky a podpořila změny jednacího řádu

04:47Aktualizovánopřed 13 mminutami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 3 hhodinami
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 6 hhodinami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 7 hhodinami
USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

Američané dál hledají cesty k venezuelské ropě, těžaři ale zůstávají obezřetní

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Newyorčané vrátili duhovou vlajku na Národní památník Stonewall

Aktivisté za podpory některých federálních a městských zastupitelů provizorně vrátili duhovou vlajku vedle státní vlajky na stožár v newyorském Národním památníku Stonewall. Původní vlajku odstranila správa národních parků počátkem týdne s odkazem na pokyny vydané v roce 2023, podle nichž stožáry spravované vládou nepředstavují „prostor pro svobodné vyjadřování veřejnosti“ a mohou na nich být vedle vlajky Spojených států vyvěšovány pouze takové vlajky, které „vyjadřují oficiální stanoviska federální vlády“.
před 1 hhodinou

Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud

Zákaz propalestinské skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný. Podle britských médií o tom v pátek rozhodl londýnský soud, jenž vyhověl žalobě organizace, kterou loni britská vláda označila za teroristickou. Zákaz však zůstane v platnosti, dokud justice nerozhodne v případném odvolacím procesu, stanovil soud.
11:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové v noci útočili na Ukrajinu. Zasáhli i Oděsu

Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Čtyři lidé zahynuli ve čtvrtek večer v Kramatorsku, kde ruská armáda zasáhla rodinný domek. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
před 2 hhodinami

Chystají se mě očernit „v ruském stylu“, prohlásil největší Orbánův rival

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní. Magyar se domnívá, že se stal terčem očerňující kampaně v ruském stylu, jejímž cílem je zdiskreditovat ho před dubnovými parlamentními volbami. Jeho strana si před nimi v průzkumech dlouhodobě udržuje vedení před Orbánovým Fideszem.
před 2 hhodinami

Americký Senát zablokoval financování ministerstva vnitřní bezpečnosti

Demokraté v americkém Senátu zablokovali návrh zákona o dalším financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Žádají, aby republikáni nejprve odsouhlasili omezení protiimigračních operací administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Senátoři hlasovali v poměru 52 ku 47 hlasům, k prosazení návrhu o dalším financování ministerstva však bylo potřeba 60 hlasů. DHS má zajištěné financování do pátku, potom mu hrozí omezení chodu, takzvaný shutdown.
před 4 hhodinami

Trump vyslal na Blízký východ už druhou letadlovou loď, stupňuje tlak na Írán

Největší letadlová loď světa, americká USS Gerald R. Ford, byla převelena z Karibského moře do oblasti Blízkého východu. Napsala to v pátek agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený s vojenskými plány. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán, aby uzavřel dohodu o svém jaderném programu, a zvažuje případný vojenský zásah.
před 5 hhodinami

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
před 7 hhodinami

Ve volbách v Bangladéši dle odhadů zvítězila strana někdejší premiérky Zijáové

Bangladéšská nacionalistická strana (BNP) Taríka Rahmána, syna někdejší premiérky Bégam Chálidy Zijáové, podle odhadů médií zaznamenala drtivé vítězství ve čtvrtečních parlamentních volbách. Ty se konaly poprvé od krvavých nepokojů a pádu režimu premiérky šajch Hasíny Vadžídové ze srpna 2024. Oficiální výsledky zatím nebyly zveřejněny, místní televizní stanice ovšem hlásí jasné vedení BNP. Straně nedávno zesnulé Zijáové k vítězství už poblahopřály Spojené státy či Indie.
před 8 hhodinami
Načítání...