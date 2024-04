Německo usnadní úřední změnu pohlaví

„Pro mě a ani pro vás se tímto zákonem nic nemění, pokud nebudete chtít. Některým lidem ale můžeme pomoci, tak to prosím udělejme,“ řekla Hellingová-Plahrová.

Nový právní předpis nahrazuje zákon o transsexualitě z počátku osmdesátých let. Zásadní změnou oproti dosavadnímu postupu je to, že pro úpravu úředního zápisu o pohlaví již nebudou potřeba dva psychologické posudky, což kritici označovali jako ponižující. Nově postačí o přepis jen požádat. Úřední změna počítá s tříměsíční lhůtou. Prohlášením bude možné změnit i křestní jméno, pokud si to bude osoba měnící genderovou identitu přát.

Sami podat prohlášení budou moci i nezletilí od čtrnácti let věku se souhlasem zákonného zástupce. Tento souhlas může nahradit rozhodnutí rodinného soudu. Za mladší osoby musí učinit prohlášení zákonní zástupci. Upravit bude možné i rodné listy, kdy označení matka a otec může žadatel nahradit termínem rodič.