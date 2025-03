Německá letiště v pondělí ochromí stávka, může ovlivnit i spoje s Prahou

Vedení frankfurtského letiště potvrdilo, že z něj v pondělí neodletí žádná letadla. Na frankfurtském letišti zaměstnanci veřejného sektoru stávkovali naposledy v březnu 2023. Kolektivními smlouvami se stále řídí platy velké části zaměstnanců společnosti Fraport, která provozuje frankfurtské letiště. Ke stávce se připojí ale i pracovníci odbavování zavazadel či bezpečnostních kontrol.

„Jsme k této výstražné stávce donuceni, protože zaměstnavatelé v aktuálních jednáních... nepředložili zatím žádnou nabídku a neukázali ochotu splnit naše oprávněné požadavky,“ uvedla místopředsedkyně svazu Verdi Christine Behleová.

Z pražského Letiště Václava Havla se pravidelně létá především do Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova a Düsseldorfu. V pondělí má z Prahy odletět pět letadel do Frankfurtu, tři do Mnichova a dvě do Düsseldorfu. Stejný počet letadel je v plánu i ve směru do Prahy. Celkem by tedy stávka mohla ovlivnit dvacet letů. Ruzyňské letiště ale zatím na pondělí neeviduje žádné zrušené lety, řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.