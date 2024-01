Nejdůležitější je podpora Ukrajiny, řekl polský premiér Tusk v Kyjevě

Polský premiér Donald Tusk v pondělí přijel do Kyjeva, uvedla jeho kancelář na sociální síti X. Čeká ho kromě jiného schůzka se šéfem ukrajinské vlády Denysem Šmyhalem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Není nic důležitějšího než podpora Ukrajiny v jejím válečném úsilí proti ruské agresi, zdůraznil Tusk. Na území napadeného státu úřady vyhlásily během návštěvy letecký poplach varující před hrozbou možného ruského vzdušného útoku.

V posledních měsících ovšem na vztahy mezi Kyjevem a Varšavou vrhly stíny protesty polských zemědělců kvůli dovozu ukrajinských zemědělských produktů nebo blokáda hraničních přechodů polskými autodopravci, kteří tak dávali najevo odpor vůči konkurenci z Ukrajiny. Tusk uvedl, že cílem jeho návštěvy je rovněž „co nejrychlejší vyřešení problémů“.

Polsko stále platí za klíčového spojence Ukrajiny. Od začátku ruské invaze dodává napadené zemi vojenskou pomoc, poskytuje útočiště milionům válečných uprchlíků. Přes jeho území, přes letiště v Rzeszówě, ale i po železnici proudí na Ukrajinu vojenská pomoc od západních spojenců.

„Pro mě je velmi důležité budovat pocit, že Polsko je nejspolehlivějším, nejstabilnějším spojencem Ukrajiny v tomto smrtícím střetu se zlem,“ prohlásil šéf polské vlády a podotkl, že do Kyjeva přijel také kvůli polské bezpečnosti. „Není to jen výhradně záležitost Ukrajiny. Je to otázka bezpečnosti celého svobodného světa,“ zdůraznil podle TVN 24.

Polská vláda zkoumá možnosti, jak v rámci nového balíčku pomoci Ukrajině zajistit více munice a vojenského vybavení, uvedl minulý týden ministr zahraničí Radosław Sikorski. Tuskův proevropský kabinet je ve funkci od prosince, kdy po osmi letech vystřídal národní konzervativce.