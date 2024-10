Na zdevastovanou Floridu míří další hurikán

Lidé na Floridě se připravují na hurikán Milton. Doprovází ho vítr o rychlosti až 130 kilometrů za hodinu a intenzivní deště. K pobřeží by měl dorazit do středy a očekává se, že zasáhne velká města, včetně Tampy a Orlanda. Guvernér státu varoval před dalšími výpadky elektřiny. Evakuovat by se mohlo až půl milionu obyvatel. Jihovýchod Spojených států se přitom dál vzpamatovává z řádění bouře Helene, které nepřežilo nejméně 230 lidí.