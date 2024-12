Na škole ve Wisconsinu střílela patnáctiletá dívka, oznámila policie

„Byla studentkou školy a důkazy naznačují, že zemřela na střelná zranění, která si sama způsobila,“ řekl podle AFP Barnes. Zdravotníci dívku prohlásili za mrtvou cestou do nemocnice, další dvě oběti střelby zemřely na místě, napsal list The New York Times (NYT). Ze šesti zraněných jsou dva studenti v kritickém stavu. Zranění dalších tří žáků a učitele jsou méně závažná.

Střelba se odehrála ve škole Abundant Life Christian School v hlavním městě Wisconsinu Madison. Do tohoto vzdělávacího ústavu chodí podle údajů z jeho webových stránek 390 dětí rozdělených od mateřské po střední školu.