Podezřelého z útoku v Solingenu vyšetřují kvůli možnému členství v IS

Muž, kterého německá policie zadržela kvůli podezření, že útočil na lidi nožem při oslavách v Solingenu, se k činu přiznal. Ráno to oznámily německé úřady. Policie a státní zastupitelství v Düsseldorfu potvrdily dřívější informace médií, že jde o 26letého Syřana. Při oslavách výročí založení města Solingen útočník v davu zabil nožem tři lidi a dalších osm zranil. Spolková prokuratura v Karlsruhe muže vyšetřuje kvůli podezření z příslušnosti k teroristické organizaci Islámský stát (IS), uvedla její mluvčí.

O zadržení podezřelého informoval v sobotu pozdě večer ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul. Řekl, že policie dopadla „toho pravého podezřelého“. Podle informací týdeníku Der Spiegel se 26letý Syřan v sobotu večer krátce před 23:00 sám přihlásil policejní hlídce. Podle bezpečnostních zdrojů byl jeho oděv špinavý a od krve.

Spolková prokuratura muže vyšetřuje kvůli podezření z trojnásobné vraždy, několikanásobného pokusu o vraždu a z členství v IS. Podle německých médií by měl být podezřelý ještě v neděli převezen do Karlsruhe.

Tento muž podle internetového portálu týdeníku Der Spiegel přišel koncem roku 2022 do Německa a požádal tam o azyl. Německé úřady zatím neměly informace, že by šlo o islamistického extremistu.

Už v sobotu ráno v rukou policie skončil patnáctiletý chlapec, který je podezřelý, že o plánovaném útoku věděl, ale neinformoval o něm úřady. Útočníkem však nebyl.