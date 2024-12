Moskva zesílila útoky na Cherson

Pád Pokrovsku by pro Ukrajince znamenal jednu z největších ztrát za poslední měsíce. Nepříteli by otevřel cestu k dalším místům v Doněcké oblasti. „Je to strategické místo i pro ukrajinský průmysl, protože se tam těží velká část uhlí, které potom podporuje ukrajinskou metalurgii. Pokud by se Rusové pohybovali blíž k městu, způsobilo by to značné škody ukrajinské ekonomice,“ upozornila Zasidkovyčová.

Kromě Pokrovsku vedou obránci těžké boje s okupanty u města Kurachove. Situace je kritická i u obce Uspenivka víc než čtyřicet kilometrů od okupovaného Doněcku. Rusko tam získalo kontrolu nad klíčovými cestami a hrozí, že ukrajinské jednotky v oblasti odřízne od zbytku armády.