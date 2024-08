Lidem ve vesnicích v dostřelu ruských minometů přijíždějí pomoct i psychologové

Ukrajinská Sumská oblast od června zaznamenala přes dva tisíce případů ostřelování z ruské strany. To v posledních dnech ještě zesílilo kvůli ukrajinskému průniku do Kurské oblasti. I proto ukrajinské úřady omezily pohyb civilistů v pásmu dvaceti kilometrů od hranic. V Sumské oblasti natáčel štáb ČT se zpravodajem Janem Řápkem.

Na vesnice v ukrajinském pohraničí teď ve velkém útočí drony, naváděné pumy i rakety. Například ves Mezenivka, která se nachází v dostřelu ruských minometů, zažila poslední silný úder před pár dny. Rakety tam zasáhly asi desítku domů. Starosta Mykola Gavenko míní, že „lidé si na to už zvykli, vědí, kam jít“.

Ve vesnici žilo dříve osm set obyvatel, většina z nich odešla. Ti, co zůstali, do města nechtějí. Obávají se, že kdyby odešli, nikdo by se nestaral o jejich majetek a hospodářství.