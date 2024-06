„Když se cítím špatně, obleču si jeho čepici.“ Pohřešované Ukrajince hledají jejich blízcí

Na zprávu o pohřešovaném synovi čeká dvaasedmdesátiletá Georgina už dva roky. Do armády odešel na začátku války jako dobrovolník. Jeho fotografie plní police kyjevského bytu, osobní věci zůstávají netknuté. „Když se cítím opravdu špatně, obleču si jeho čepici. Zakryju si obličej a pláču,“ svěřila se.

Georgina přitom bojuje nejen s úzkostným očekáváním, ale také s rakovinou. Se svými pocity se dělí v dopisech synovi. „Nedokážu to ani přečíst, ale doufám, že on si to jednou přečte.“

Naději neztrácí ani Marina. Její švagr je nezvěstný od května 2022. „Spolu s ním bylo nezvěstných dalších sedm lidí. Od té doby jsme se spojili s jejich rodinami, abychom urychlili pátrání,“ popsala.

Tváře pohřešovaných hledají na telegramových videích

Obě ženy začaly hledat své blízké přes speciální call centrum. Na linku zavolá kolem tisíce lidí týdně. Pracovníci neziskové organizace Patriot strávili stovky hodin na sociální síti Telegram, kde se na videích z ruských kanálů snaží rozpoznat hledané osoby. „Pokud najdeme člověka na videu, šance, že bude vyměněn, je mnohem vyšší,“ popsal Artem z organizace Patriot.

„Šedesát procent lidí, které hledáme, jsou naživu v zajetí. Dalších čtyřicet procent jsou ti, které úřady neevidují jako mrtvé, ale pravděpodobnost, že už nejsou naživu, je velmi vysoká,“ uvedl spoluzakladatel organizace Oleh Kotanko.