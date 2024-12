Jsem nevinný, řekl soudu muž podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny

Muž, který je podezřelý z vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare, v pondělí odmítl před soudem obvinění z vraždy a teroristického činu, napsala agentura AP. Luigi Mangione podle obžaloby zabil Briana Thompsona na začátku tohoto měsíce v New Yorku, když vysoký manažer šel na schůzku s investory.

Státní zástupci se rozhodli obvinit Mangioneho z vraždy a také z teroristického činu. „Cílem vraždy bylo vyvolat teror,“ nechal se slyšet státní zástupce Alvin Bragg. Muž čelí obvinění na úrovni státu New Yorku, kde mu hrozí až doživotí, i na federální úrovni, kde by mohl dostat i trest smrti.

Úřady muže minulý týden převezly z Pensylvánie, kde ho dříve zadržely, do New Yorku, kde se koná soud.

Případ měl v USA obrovský ohlas, který souvisí se špatnou pověstí zdravotních pojišťoven v zemi. Na sociálních sítích tak obviněnému vyjadřuje řada lidí sympatii. Podle deníku The New York Post Mangione také dostává do vězení desítky pohledů a dopisů od sympatizantů.