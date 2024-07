Jih Evropy se potí. V Chorvatsku skoro neosvěží ani koupel v moři

Už ani osvěžení v moři není, co bývalo. U Dubrovníku naměřili u hladiny rekordní teplotu vody bez tří desetin 30 stupňů. Je to nejvíc za 60 let, co hodnoty sledují. „Teď jde spíš o uspokojení mysli než o osvěžení těla,“ říká jeden z obyvatelů Dubrovníku.

Vědce znepokojuje hlavně to, že teplota o celý stupeň stoupla i v hloubce jednoho kilometru. „Tohle je velmi obtížné zvrátit, pokud to vůbec vrátit půjde,“ říká klimatolog Ivica Vilibić.

Ze Středozemního moře tak mizí někteří živočichové a stěhují se sem naopak invazní druhy z Rudého moře, které mění místní ekosystém.