Íránský zápasník našel nový domov v Itálii. A s ním i naději na olympijský start

Mahdavi pracuje mezi jedenáctou večer a pátou ranní jako ochranka nočního klubu. Po dopoledním spánku se vydává na další – a pro něj důležitější směnu – do tělocvičny. V zápasnickém klubu je devětadvacetiletý běženec největší hvězdou. „Iman má opravdu velkou šanci, aby se kvalifikoval na olympiádu,“ ujišťuje vedoucí milánského zápasnického týmu Giuseppe Gammarota.

Už v Íránu patřil Mahdavi ke zkušeným borcům. V říjnu 2020 ale musel uprchnout v obavách život, kvůli represím tamního režimu. Odešel sám, jen s tím, co měl na sobě a co dokázal unést. Přešel pešky z Íránu do Turecka. „Zůstal jsem několik dní a pak jsem se dostal letadlem do Itálie. Vlastně jsem ani nevěděl, kam letím, jestli do Francie nebo do Německa. Naštěstí to byla Itálie,“ vzpomíná Mahdavi na hledání nového domova.