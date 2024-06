Hunter Biden je vinný, rozhodla porota v kauze držení zbraní

11. 6. 2024 Aktualizováno před 11 m minutami | Zdroj: ČTK , Reuters , The New York Times

Hunteru Bidenovi hrozí až 25 let vězení a pokuta 750 tisíc dolarů (17,3 milionu korun), avšak takový trest je v případě dosud netrestaných osob nepravděpodobný. Podle AP tak není jasné, zda soudkyně Maryellen Noreiková Huntera Bidena vůbec pošle za mříže. Termín, kdy bude oznámena výše trestu, zatím nebyl stanoven, soudkyně však podle agentury Reuters uvedla, že se tak standardně děje 120 dní po vynesení rozsudku.

Porota federálního soudu ve Wilmingtonu ve státě Delaware jej shledala vinným ve všech třech bodech obžaloby, čímž se Hunter Biden stal prvním dítětem úřadujícího amerického prezidenta, které bylo odsouzeno za trestný čin.

„Je to samozřejmě nepříjemná zpráva pro prezidenta Bidena a první dámu Jill Bidenovou. Ta se účastnila každého dne soudního procesu s výjimkou jednoho dne minulý týden. Prezident Biden minulý týden prohlásil, že pokud bude jeho syn odsouzen, milost mu neudělí,“ připomněl server The New York Times.