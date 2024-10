Evropská komise žaluje Maďarsko kvůli zákonu o národní suverenitě

Zákon prosazený nacionálně-konzervativní vládou premiéra Viktora Orbána mimo jiné zakazuje zahraniční financování stran ucházejících se o hlasy ve volbách a zavádí v této souvislosti až tříleté tresty vězení. Norma také počítá se vznikem úřadu pro obranu svrchovanosti, který má odhalovat a řešit možná rizika zahraničního vlivu na politiku. Podle Orbánových oponentů je to další součást dlouhodobého plánu, který má nedemokraticky potlačit opozici.

Kritizovaná norma hovoří například i o tom, že levicová opozice, tedy Orbánovi rivalové, před loňskými parlamentními volbami získala dary v hodnotě milionů dolarů. Zákon také uvádí, že pokud by politická uskupení závislá na penězích ze zahraničí nastoupila k moci, „poškodilo by to maďarskou suverenitu a představovalo by to nebezpečí pro národní bezpečnost“.