Do Madridu se sjeli stoupenci premiéra Sáncheze. Chtějí, aby neodstoupil

Tisíce lidí z celého Španělska zamířily do Madridu na manifestaci na podporu premiéra Pedra Sáncheze. Ten ve středu oznámil, že zvažuje rezignaci v souvislosti s vyšetřováním možného střetu zájmů své manželky.

Sánchez v překvapivém prohlášení zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že se na několik dní stáhne do ústraní, aby se rozhodl, zda chce pokračovat v čele vlády. Učinil tak v reakci na zahájení vyšetřování možné korupce v podnikání a soukromých obchodech, které má jeho manželka Begoňa Gómezová.

„Premiére, zůstaň, Pedro, zůstaň. Jsme s tebou,“ řekla na zasedání vedení Sánchezovy socialistické strany PSOE místopředsedkyně vlády a ministryně financí María Jesús Monteroová.

Před madridským sídlem strany se sešli Sánchezovi příznivci a za zvuku populárních popových písní a mávání vlajkami vyzývali premiéra, aby ve funkci setrval.

„Doufám, že bude pokračovat, protože Španělsko musí pokračovat s ním. Pokud ne, tak mě to děsí. Bojíme se toho, co by mohlo přijít,“ řekla agentuře Reuters 56letá radní z jihošpanělské Huelvy Leonor Romerová. „Musí pokračovat,“ řekl 74letý důchodce José Luis Trigo.