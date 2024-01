Desetitisíce Rusek orodují za návrat svých mužů z války proti Ukrajině. Panují obavy z další mobilizace

Symbolem žen mobilizovaných vojáků se stal bílý šátek. Bojují za to, aby jejich manželé mohli z války domů. „Zahnali nás do kouta. Sebrali nám naše nejdražší. A my chceme, aby nám vrátili naše muže a matkám jejich syny,“ říká třiačtyřicetiletá Maria z Moskvy.

Jejího muže povolali loni v říjnu. Stejně jako ostatní mobilizovaní musí sloužit až do konce konfliktu. Maria jméno svého manžela zveřejnit nechce, protože se bojí, aby neměl problémy. „Jsme teď ve velmi složité situaci. Ale náš boj nezastavíme. Pro nás není cesty zpět,“ podotkla žena.

Podle Marie velení ruské armády slíbilo, že mobilizované do konce roku 2023 nahradí dobrovolníky, což se ale nestalo.

Ozbrojeným silám se podle Putina nábor daří. Ruský vládce tvrdí, že loni se ke smluvní vojenské službě přihlásilo skoro půl milionu lidí. „Generální štáb neplánuje další mobilizaci. Armáda má potřebný počet vojáků, aby mohla dál provádět speciální vojenskou operaci,“ uvedl ruský ministr obrany Sergej Šojgu.