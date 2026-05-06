Demonstrant na mostě ve Washingtonu brzdí dopravu


Od pátku protestuje Guido Reichstadter na jednom z pilířů mostu v americkém Washingtonu, D.C., kde na místě rozvinul černý „transparent“. V úterý tam pak rozložil stan. Policie s Reichstadterem od začátku vyjednává, omezuje totiž dopravu přes most. Demonstrantův čin je, podle jeho aktivity na sociální síti X, namířen proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa, válce v Íránu a hrozbě, kterou představuje nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence.

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Plavidlo se chystá přijmout Španělsko.
USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu. Oznámení USA o možné dohodě uvítaly íránské revoluční gardy. Ropa prudce zlevňuje. Brent ztrácí zhruba šest procent, nachází se blízko 103 dolarů za barel.
Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné.
Rodríguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

Vyměnila sedmnáct ministrů, nahradila vojenské velitele a omezila vliv podnikatelů spojených s bývalým venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem, ale šéf represivního aparátu se dokázal udržet. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová své kroky koordinuje s USA. Podle jejích spolupracovníků vládne, jako by jí někdo držel pistoli u hlavy. Venezuela zatím čeká na demokratické volby, zvednutí životního úrovně i propuštění všech politických vězňů.
Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
VideoBritánii čekají místní volby. Starmerovi hrozí stranický puč

Britskému premiérovi Keiru Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vládních labouristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Nyní by mohli ztratit až tři čtvrtiny křesel, která obhajují. Předvolební kampaň je v Londýně i na mnoha dalších místech v Anglii jiná než obvykle. V metropoli si věří levicoví Zelení. Mimo ni pak hlavně protipřistěhovalečtí Reformisté Nigela Farage. Starmer už měsíce bojuje s nízkou podporou a také se skandálem kolem výběru amerického velvyslance. Tlak na premiéra ze strany některých vládních poslanců už řadu měsíců stoupá. Už teď sepisují dopis, ve kterém premiéra vyzývají ke stanovení data odchodu. Někteří vládní ministři před stranickým pučem varují. A i samotný Starmer říká, že neodejde bez boje.
