Od pátku protestuje Guido Reichstadter na jednom z pilířů mostu v americkém Washingtonu, D.C., kde na místě rozvinul černý „transparent“. V úterý tam pak rozložil stan. Policie s Reichstadterem od začátku vyjednává, omezuje totiž dopravu přes most. Demonstrantův čin je, podle jeho aktivity na sociální síti X, namířen proti administrativě prezidenta Donalda Trumpa, válce v Íránu a hrozbě, kterou představuje nekontrolovaný rozvoj umělé inteligence.
Demonstrant na mostě ve Washingtonu brzdí dopravu
před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, EBU