Bití, sexuální násilí, nucené potraty i podvodné zázraky. Svědci popsali BBC praktiky Synagogální církve všech národů

Server BBC mezi svědectvími zmiňuje například příběh Britky jménem Rae. Té bylo 21 let, když v roce 2002 ukončila studium na univerzitě v Brightonu a vstoupila do Joshuovy církve. Následujících dvanáct let strávila jako jedna z kazatelových „učednic“ v Lagosu. „Všichni jsme si mysleli, že jsme v nebi, ale byli jsme v pekle, kde se dějí hrozné věci,“ řekla BBC.

Žena popsala, jak ji kazatel opakovaně sexuálně napadal a zavíral na samotce. Zneužívání podle ní bylo tak kruté, že se několikrát pokusila o sebevraždu.

Podobné výpovědi zaznamenala BBC během svého bezmála dvouletého vyšetřování od více než 25 někdejších Joshuových následovníků, mimo jiné z Německa, Spojených států nebo Jižní Afriky. Ti v nich popisují své zkušenosti z pobytu v církevní komunitě v Lagosu, přičemž nejnovější svědectví pocházejí z roku 2019. „Mnohé oběti byly v době jejich vstupu do církve v dospívajícím věku,“ píše se ve zprávě BBC.

Nucené potraty a bičování

V průběhu několika let se měl Joshua na svých „učednicích“ dopouštět sexuálního násilí a opakovaně je znásilňovat. Server zmiňuje rovněž četná obvinění žen, které byly po znásilnění Joshuou nuceny podstoupit potraty. Jedna z kazatelových následovnic popsala, že podstoupila až pět potratů.

Některé z obětí popsaly, že v Joshuově církevní komunitě zažily také fyzické násilí, včetně spoutávání nebo bičování. „Někteří respondenti tvrdí, že byli svlékáni a biti elektrickými kabely nebo biči. Byl jim také odepírán spánek,“ popisuje dění uvnitř církevního komplexu BBC.

Joshua byl v době své smrti v roce 2021 označován za jednoho z nejvlivnějších kazatelů v africké historii. Synagogální církev všech národů se těší celosvětové popularitě, instituce provozuje křesťanský televizní kanál Emmanuel TV a profily na sociálních sítích, které sledují miliony lidí. Církev po kazatelově smrti vede jeho žena Evelyn Joshuová.