Dosluhující americký prezident Joe Biden omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. V minulosti slíbil, že zvláštní pravomoci ve prospěch své rodiny nepoužije. Biden uvedl, že dodržel slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. Stíhání syna označil za nespravedlivé a účelové, protože Hunter podle něj čelil kauzám jen kvůli tomu, že je jeho syn.

„Podepsal jsem milost pro syna Huntera. Ode dne, kdy jsem nastoupil do úřadu (prezidenta) jsem říkal, že nebudu zasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. A slovo jsem dodržel, ačkoli jsem sledoval synovo selektivní a nespravedlivé stíhání,“ uvedl Biden v prohlášení zveřejněném Bílým domem. „Nikdo soudný, kde se podívá na fakta Hunterova případu, nemůže dospět k jinému závěru, než je ten, že Hunter byl vybrán jen kvůli tomu, že je to můj syn.“

Biden dále řekl, že věří v justiční systém, ale že syrová politika tento proces nakazila a vedla k justičnímu omylu. „A jakmile jsem se o tomto víkendu rozhodnul, nebyl už důvod to oddalovat,“ dodal. „Doufám, že Američané porozumí, proč otec a prezident k tomuto rozhodnutí dospěl.“

Hunter Biden, který byl v minulosti závislý na drogách, v prohlášení uvedl, že své chyby přiznal a přijal za ně odpovědnost. „Za chyby, které byly kvůli politickému sportu zneužity k veřejnému zostuzení mě a mé rodiny,“ sdělil prezidentův syn. Dodal, že kvůli závislosti promarnil řadu příležitostí a že svůj nově vybudovaný život zasvětí pomoci těm, kdo jsou nemocní a trpí.