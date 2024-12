Asad a jeho rodina jsou v Moskvě, píší ruské agentury

„Asad a členové jeho rodiny přicestovali do Moskvy. Rusko jim z humanitárních důvodů poskytlo azyl,“ citovala zdroj agentura TASS. Stejné sdělení přinesly agentury Interfax a RIA Novosti.

Asadův režim se v noci na neděli po 24 letech zhroutil. Diktátora smetla blesková povstalecká ofenziva za jedenáct dnů, poté, co se to během občanské války nepodařilo téměř čtrnáct let.

Dva syrské zdroje podle agentury Reuters dříve v neděli uváděly, že Asad mohl zahynout při pádu letadla, kterým prchal z Damašku. Jeho smrt ale nikdo nepotvrdil. Ruské ministerstvo zahraničí naopak uvedlo, že Asad opustil Sýrii. Kde se nachází, ovšem nesdělilo.