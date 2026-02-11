Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nechal na deset dnů uzavřít veškerý provoz na letišti El Paso International, které se nachází v blízkosti hranice s Mexikem, informovalo letiště na sociálních sítích. Deník The New York Times poukázal, že FAA vysvětlil svůj krok „speciálními bezpečnostními důvody“.
Úplné zastavení provozu podle prohlášení letiště platí do 21. února. Radnice města El Paso uvedla, že nařízení FAA se týká leteckého prostoru nad městem a sousední obcí Santa Teresa.
Rozhodnutí úřadu bylo podle radnice vydané jen s krátkým varováním a zakazuje všem civilním letadlům přelet nad touto částí vzdušného prostoru.
El Paso se nachází u hranic s Mexikem. Americký prezident Donald Trump sousední zemi kritizuje, protože podle něj nedostatečně bojuje s drogovými kartely. Trump naznačil, že by Spojené státy mohly podniknout údery na kartely na mexickém území, což mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová odmítá.