Americké přístavy opět pojedou naplno, odboráři ukončí stávku

Desítky tisíc odborářů z amerických přístavů ukončí stávku, která ohrožovala námořní přepravu a obchod. Zástupci odborové organizace se dohodli se zaměstnavateli na tom, že se vrátí do práce a nechají si do ledna čas na vyjednání nové pracovní dohody. Předběžně se domluvili na zvýšení mezd, informují světové agentury s odvoláním na své zdroje.

Členové ILA nakládají a vykládají lodě a jsou zodpovědní za údržbu přístavní techniky. Jejich odborový svaz poukazuje na miliardové zisky v kontejnerové dopravě. Podle webu deníku The Wall Street Journal požadoval při jednáních zvýšení příjmů o 77 procent během čtyř let. Zaměstnanci také chtěli zavedení ochranných opatření proti automatizaci, která by mohla vést ke ztrátě pracovních míst.

Podle zdroje agentury Reuters se po dvou dnech protestu se zaměstnavateli dohodli na tom, že v následujících šesti letech vzrostou mzdy průměrně o šedesát dva procent. Konkrétní podmínky nové smlouvy však budou teprve vyjednány. Odboráři na ně hodlají bez dalšího stávkování počkat do poloviny ledna. Do práce by se měli vrátit okamžitě po oficiálním stvrzení této zatím nepodepsané dohody, uvedla agentura AP.

Stávkující podpořil Biden

Stávkující v jejich snahách o zlepšení podmínek podpořil také americký prezident Joe Biden. Ten zároveň odborům pogratuloval po oznámení dohody. Podle Bidena si zaměstnanci přístavů zaslouží co nejlepší dohodu zejména poté, co během pandemie covidu-19 museli obětovat tolik pro to, aby udrželi americké přístavy v provozu.

Pokud by se stávka rozšířila, znamenalo by to pro administrativu prezidenta Spojených států značné komplikace. Ještě větší potíže mohla před blížícími se volbami způsobit viceprezidentce a současně prezidentské kandidátce Kamale Harrisové. Stávka by totiž pravděpodobně vedla k růstu inflace, přičemž právě vysoká inflace během prvních let, kdy byl Biden v úřadu, výrazně poškodila reputaci jeho administrativy. Harrisová se ji v posledních týdnech snaží co nejvíce napravit.