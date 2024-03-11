Окуповане з кінця лютого 2022 року українське портове місто Бердянськ з березня, згідно з указом президента Росії, входить до південного округу Російської Федерації. Відразу, після виборів президента Росії українська влада в екзилі очікує мобілізації місцевого населення до російської армії. Про це очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Мобілізація жителів окупованих міст до російської армії
Мобілізація жителів окупованих міст до російської армії (zdroj: ČT24)
Mobilizace z okupovaných míst do ruské armády
Ukrajinské přístavní město Berďansk, okupované od konce února 2022, spadá od března podle nařízení ruského prezidenta do jižního okruhu Ruské federace. Hned po ruských prezidentských volbách proto exilové ukrajinské úřady očekávají mobilizaci místních obyvatel do ruské armády. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla náčelnice vojenské správy Berďansku Viktorija Haličynová.