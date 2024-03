Мобілізація жителів окупованих міст до російської армії

Mobilizace z okupovaných míst do ruské armády

Ukrajinské přístavní město Berďansk, okupované od konce února 2022, spadá od března podle nařízení ruského prezidenta do jižního okruhu Ruské federace. Hned po ruských prezidentských volbách proto exilové ukrajinské úřady očekávají mobilizaci místních obyvatel do ruské armády. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové to řekla náčelnice vojenské správy Berďansku Viktorija Haličynová.