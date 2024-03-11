Мобілізація жителів окупованих міст до російської армії

Окуповане з кінця лютого 2022 року українське портове місто Бердянськ з березня, згідно з указом президента Росії, входить до південного округу Російської Федерації. Відразу, після виборів президента Росії українська влада в екзилі очікує мобілізації місцевого населення до російської армії. Про це очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.