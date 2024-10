Z malých nádraží mizí toalety, Správa železnic už s nimi nepočítá

Například v Děbolíně na jihu Čech fungovalo ještě v minulosti klasické nádraží, a to včetně toalet. Teď ho ale nahradil pouze přístřešek, ve kterém je lavička spolu s jízdním řádem. Odskočit si není kam.

„Když se podíváme do přilehlých křoví, tak určitě najdeme nějaké poklady, které tam nepatří,“ uvedla předsedkyně osadního výboru Děbolín Květa Šteflíčková.

„Současná legislativa už sice hygienické zařízení v železničních stanicích nenařizuje, to ale neznamená, že by se veřejné toalety hromadně zavíraly. Provozovat je budeme i nadále. V případě nádraží s nízkou frekvencí cestujících však stát do budoucna nebude do rekonstrukcí nebo nové výstavby veřejných toalet investovat,“ upřesnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.