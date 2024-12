V Přerově někdo prostřelil radar. Druhý den se tam stala nehoda

Radar střeží rychlost na vytíženém úseku silnice I/55 již několik let. „Ten původní, který byl rozstřelen, jsme nahradili výpůjčkou z Kokor. Přístroj nyní vrátíme a zakoupíme nový. Zařízení půjde zpět na křižovatku k Lověšicím, kde byly problémy při výjezdu z místní části přes čtyřpruhovou křižovatku,“ řekl Navrátil.

Informace o chybějícím radaru se velmi rychle rozkřikla. Podle Navrátila se to dalo poznat na zvýšené rychlosti řidičů. Hned druhý den se navíc v místě podle náměstka stala dopravní nehoda. Problémy to způsobovalo také v MHD, když řidiči autobusů jedoucí z Lověšic čekali až dvacet minut, než mohli vyjet na hlavní cestu. „Nyní se tam situace částečně uklidnila, a to díky vypůjčenému radaru,“ dodal Navrátil.

Neznámý pachatel původní radar poškodil letos v říjnu, podle policie způsobil škodu 1,7 milionu. Použil při tom zřejmě střelnou zbraň, uvedla tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová. Po ohledání se zjistilo, že byla poškozena nejen skříň přístroje, ale i digitální kamera. Případ policie vyšetřuje pro trestný čin poškození cizí věci, za který hrozí pachateli sazba až tři roky vězení. „Případ je stále v prověřování,“ sdělila mluvčí policie. Zařízení putovalo v první fází k policejním expertům a poté ke specializované firmě, která vyčíslila škodu.