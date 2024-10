V Pardubicích podepsali koaliční smlouvu, hejtmanem bude opět Netolický

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 15 zastupitelů. Druhé uskupení 3PK jich bude mít jedenáct, Koalice pro Pardubický kraj šest a ODS s TOP 09 pět. STAN bude mít tři mandáty, Stačilo! rovněž tři a koalice SPD, Trikolora a PRO dva.

Uskupení 3PK obsadí v radě tři křesla včetně hejtmana, hnutí ANO získá dva náměstky hejtmana. Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníky a ODS s TOP 09 budou mít po jednom náměstkovi a jednom radním.

Netolický by měl mít v radě na starosti finance a hospodaření kraje. Za uskupení 3PK by měl být radním pro školství Josef Kozel, stejně jako doposud. Gesci zemědělství, venkov a životní prostředí by měl získat Miroslav Krčil, i on byl v této funkci v končícím volebním období. Prvním náměstkem hejtmana by se měl stát lídr ANO Dušan Salfický, který se bude věnovat investicím, sportu a volnočasovým aktivitám. Další radní za ANO, místostarosta Poličky Pavel Štefka, bude vést zdravotnictví.