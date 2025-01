V Olomouci bude jezdit tramvaj s antikolizním systémem

Do Olomouce dorazila první z devíti nových tramvají, které mají zvýšit bezpečnost provozu ve městě. Vybavená je moderním systémem, který je schopný rozlišit překážku a případně i sám zastavit. Vozidla budou obsluhovat převážně linky 3 a 5. Na nich totiž není točna, a jsou tam tak potřeba oboustranné soupravy.

Nová olomoucká tramvaj umí sama zastavit, pokud vyhodnotí, že by mohlo dojít ke kolizi. Tramvaj umí na nebezpečí upozornit i řidiče více než vteřinu před nehodou. „V případě hrozící kolize se ozve zvuk a zároveň se zobrazí varovná ikonka,“ popsal teamleader antikolizního systému Škoda digital Michal Mrázek.

Novinka by měla zabránit i opakování neštěstí ze září roku 2023, kdy tramvaj na zastávce Výstaviště Flora usmrtila důchodkyni, která při vystupování spadla do kolejiště. „Ten nový vůz je vybaven kamerami pro snímání mrtvých úhlů a tam by v tom určitě pomohl,“ podotkl šéf představenstva olomouckého dopravního podniku Jaroslav Michalík.

Nové soupravy nahradí nejstarší typ tramvaje, u kterého k neštěstí došlo, zkonstruovaný v padesátých letech. První prototyp by měl vyjet do ostrého provozu v prvním únorovém týdnu, dalších osm ho doplní v průběhu roku.

Pro cestující pak bude jízda komfortnější díky vyhřívaným sedačkám nebo interiéru ošetřeného nanotechnologií proti zápachu a bakteriím. „Jsou zde například takové detaily jako USB port, nově také sčítací rámy ve všech dveřích. To je důležité z hlediska plánování a konstrukce jízdních řádů,“ popsal místopředseda představenstva dopravního podniku Pavel Zatloukal. Budou tak ihned vědět, které spoje jsou vytíženější, a budou moci reagovat změnou jízdního řádu nebo počtem nasazených vozidel.