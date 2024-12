V Karlových Varech má vzniknout přes osmdesát nových zahrádek

Jana Netíková už v Karlových Varech bydlí přes třicet let. Přišla tam ze zahradnické rodiny ze severních Čech a zahrádku by si přála. „Když to jde, utíkáme do přírody. Od té doby, co bydlím ve Varech, toužím po zahrádce a ještě se mi to nepodařilo,“ řekla.

„Je to bohužel velice časté, protože i v existujících zahrádkářských koloniích je hodně zahrádkářů, kteří – ačkoliv se o zahrádku aktivně nestarají – ji chtějí udržet za účelem zisku,“ poznamenal předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary Jan März.

Karlovarský magistrát tak hledá nové lokality, kde by mohly zahrádkářské kolonie vzniknout. Například na louce ve Staré roli by mohlo stát až osmdesát čtyři nových. „V Karlových Varech máme zhruba tisíc zahrádek a zájem je obrovský. Když jsme zveřejnili, že o této lokalitě uvažujeme, tak byly e-maily a telefony,“ popsal náměstek primátorky pro oblast majetku Miroslav Vaněk (Karlovaráci).